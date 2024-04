La tennista del Cus Catania Miriana Tona sfiora la vittoria in un torneo in Brasile 

La tennista del Cus Catania Miriana Tona ha sfiorato la vittoria al torneo ITF W50 di San Paolo in Brasile. Brillante è stato il cammino della 29enne atleta taorminese, che si è fermato soltanto in finale. Tona ha battuto nei sedicesimi la brasiliana Luiza Fullana (6-2; 4-6; 6-4) per poi eliminare l’ucraina Valeriya Strakhova (testa di serie n.5 e 252 del ranking) con il punteggio di 6-7; 7-6; 6-3. Superato, ai quarti, pure l'ostacolo rappresentato dalla francese Serena Janicijevic (233 e testa di serie n.4) per 7-6; 7-5.

Nel penultimo atto, ha liquidato, invece, la beniamina di casa Carolina Alves (333 Wta) grazie ad una brillante prestazione, come conferma il risultato di 6-2; 6-4, che ha concesso poche repliche all'avversaria. Combattuta è stata la sfida per il titolo contro la russa Maria Kozyreva, impostasi per 7-5; 0-6; 3-6. Tona occupava la scorsa settimana la posizione numero 386 e compirà adesso un bel balzo in avanti nella classifica mondiale. Per lei sono cinque le finali nel circuito, impreziosite da un successo (a Paracicaba nel 2021). Ad accompagnarla in Brasile il coach Alessio Di Mauro.