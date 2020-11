Il Catania si sveglia troppo tardi: arriva ancora una sconfitta a Teramo

Il Catania sbaglia ancora l'approccio alla gara. La sconfitta a Teramo matura nei primi minuti di gioco. Ci pensa ancora Ilari, quinto gol in campionato, a sbloccare il match al terzo minuto. Una rete che basta per battere il Catania e fino al 90esimo il risultato resta fissato sull'1-0. Nel secondo tempo la squadra di Raffaele ha le occasioni per raggiungere il pareggio e cambia l'inerzia del match con l'ingresso di Reginaldo. Poco cinica la squadra rossazzurra che spreca due chance una proprio con il numero 10, l'altra sui piedi di Emmausso.

Il Teramo controlla la gara con qualche sofferenza. Zanchi entra e impatta bene, arrivando due volte pericolosamente sul fondo. Manca solo la zampata vincente. Catania che regala ancora 45 minuti e trova una prestazione incolore in alcuni interpreti. Biondi irriconoscibile e Claiton in sofferenza in difesa. Calapai non è quello visto con Lucarelli, così come Piovanello dimostra ancora di non avere l'impatto giusto dal primo minuto. Raffaele ha tanti nodi da sciogliere. Il calendario verrà in aiuto nel medio periodo?

TABELLINO TERAMO-CATANIA 1-0 (Ilari 3')

Teramo 4-2-3-1: Lewandoski, Diakite, Lotti, Tentardini, Arrigoni, Santoro, Costa Ferreira, Mungo (Bombagi 59'), Ilari, Bunino (Pinzauti 67')

Catania 4-3-3: Martinez, Calapai, Silvestri, Claiton, Pinto, Rosaia (Maldonado 76'), Dall'Oglio (Welbeck 76'), Izco (Zanchi 76'), Piovanello (Reginaldo 51'), Pecorino, Biondi (Emmausso 63')

Ammoniti: Diakite, Mungo, Ilari; Silvestri