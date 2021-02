Troppa Ternana per il Catania: episodi non sorridono, punteggio pesante

Finisce 5-1 la sfida del "Libero Liberati". Un punteggio pesante per quanto espresso dal Catania in particolare nel primo tempo. Ultimi 15 minuti di gara sottotono dei rossazzurri, che vedono poi i rossoverdi dilagare, subentrata la stanchezza finale. Adesso alle porte la sfida contro il Bari

Il Catania esce dalla trasferta contro la Ternana con un passivo pesante. Finisce 5-1 per gli uomini di Lucarelli. Dal punto di vista del punteggio nessun passo in avanti rispetto alla gara di andata, guardando invece alla prestazione, per 70 minuti il Catania ha detto la sua, giocando e ribattendo colpo su colpo, nonostante episodi poco favorevoli. Il doppio vantaggio dei padroni di casa in appena 15 minuti arriva infatti dopo due tiri dalla distanza e taglia le gambe agli etnei che sono costretti ad inseguire sin dalle battute iniziali.

Il colpo di testa di Sarao riapre momentaneamente la partita. Il Catania ha circa 7 minuti importanti, dove sfiora la rete del pari clamorosamente con Di Piazza. Gol mangito, gol subito, e prima di andare negli spogliatoi, la Ternana trova ancora il gol con un intervento a vuoto di Giosa, e Paghera ne approfitta per fissare il punteggio sul 3-1. Nella ripresa il Catania prova a rientrare in partita nei primi 15 minuti, poi cala dal punto di vista del ritmo di gara e la Ternana trova ancora la via della rete per due volte, prima con un destro a giro di Damian e nel finale con un colpo di testa di Vantaggiato. Brutta batosta in termini di risultato, ma contro una Ternana ancora imbattuta. Domenica sfida importante e delicata contro il Bari.

TABELLINO TERNANA-CATANIA 5-1 (2' Mammarella, 16' Defendi, 36' Sarao, 44' Paghera, 66' Damian, 82' Vantaggiato)

Ternana (4-4-1-1): Iannarilli, Defendi, Boben, Kontel, Mammarella (54' Frascatore); Partipilo (68' Peralta), Paghera (46' Damian), Salzano, Furlan (54' Suagher); Falletti (75' Torromino); Vantaggiato

CATANIA (3-4-3): Confente; Silvestri, Giosa (46' Pinto), Tonucci; Calapai, Dall’Oglio, Welbeck, Zanchi (18' Di Piazza); Manneh (62' Sales), Golfo (75' Maldonado), Sarao (75' Reginaldo)

Ammoniti Paghera, Pinto