Ternana-Catania, probabili formazioni: Golfo scalpita, Giosa guida la difesa

Il Catania in campo contro la Ternana dei record allenata proprio dall'ex Cristiano Lucarelli. Squadra ancora imbattuta quella rosso verde, capace di battere tutti i reocrd possibili e con il miglior attacco del campionato, oltre alla migliore difesa. Di fronte un Catania che rispetto al girone d'andata ha sviluppato maggiore consapevolezza nei propri mezzi, intraprendendo un percorso di crescita continua. La squadra rossazzurra dovrà però ancora una volta fare i conti con gli infortunati, assenti infatti Russotto e Piccolo, uomoni in grado di dare vivacità ed imprevedibilità sulla trequarti.

In attacco Raffaele potrebbe proporre la coppia inedita Golfo- Di Piazza. In mezzo al campo Welbeck proverà ad arginare gli attacchi avversari. Dubbio sul modulo, in caso di 3-5-2 in campo Maldonado. La sfida è in programma alle ore 15:00.

PROBABILE FORMAZIONE TERNANA-CATANIA

Catania 3-5-2: Confente, Sales, Giosa, Silvestri, Calapai, Dall'Oglio, Maldonado, Welbeck, Pinto (Zanchi), Golfo, Di Piazza