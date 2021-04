Terza maglia del Palermo con i colori del Catania: il pesce d'aprile dei rosanero

"Sorpresa! Ecco in anteprima la nuova Kombat Kappa, terza maglia gara del #Palermo per la prossima stagione 2021/2022". Inizia così il post social del Palermo condiviso nel proprio profilo ufficiale. La nuova casacca riporta i colori del Catania, oltre quelli della Juventus. Idea originale per celebrare il 1 aprile e scatenare le reazione di tifosi ed appassionati.

Tra i commenti è possibile trovare chi loda l'iniziativa in maniera scherzosa, "Pesce d'aprile originale, ma non scherzate più con queste cose", ma anche chi non gradisce l'iniziativa, "Onestamente neanche come scherzo fa ridere". Per alcuni resta in piedi il beneficio del dubbio, "spero sia un pesce d’Aprile. La maglia del Palermo con i colori del Catania? Non ci credo..", "speriamo che sia un pesce d'aprile". Altri ancora trovano uno spunto di riflessione sui valori dello sport e del calcio al di là della rivalità, e dei commenti poco favorevoli "penso che sarebbe ora d'inculcare nel Calcio un poco di civiltà".

Commento finale quello della società rosanero che risponde in questo modo alla grande mole di commenti: "Ragazzi perchè non ci prendete sul serio? E' un omaggio alla fratellanza con le altre squadre! Se non vi piace cosa facciamo con i 2 milioni di pezzi ordinati?"