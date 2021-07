Tokyo 2020, Daniele Garozzo in finale al torneo olimpico di fioretto maschile

Daniele Garozzo, catanese, ha battuto il giapponese Takahiro Shikine nella semifinale di fioretto maschile del concorso di scherma alle Olimpiadi di Tokyo. "Adesso c'è solo un assalto da vincere. Non ci penso nemmeno alla medaglia (d'oro di Rio). Non sto pensando a niente, ho solo un assalto da fare", ha detto Garozzo, come riporta Askanews. "E' stato un assalto molto nervoso chiaramente, quello per la semifinale, visto che non siamo abituati poi al terzo e quarto posto individuale. Ho tirato bene. L'ho impostata nel modo che volevo. Lui è molto giovane, molto forte", ha continuato l'azzurro.