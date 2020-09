Tornei Giovanili Sicilia, trofeo della Sila: due squadre catanesi conquistano il podio

Bilancio positivo al termine del quarto trofeo della Sila organizzato da Tornei Giovanili Sicilia. Un torneo all'insegna del divertimento, ma anche della sana competizione e che ha visto 40 squadre giovanili della Sicilia e della Calabria darsi battaglia, di fronte a tanti osservatori di varie società professionistiche. Tre le squadre catanesi che hanno preso parte dall'11 al 13 settembre alle sfide calcistiche tenutesi a 1200 metri di altitudine tra i boschi e i laghi di Camigliatello, Lorica e Moccone.

Si tratta della Ionia Calcio, Magica e la Katane soccer.

Sugli scudi la Magica presente in Sila coi gruppi 2008, 2010 e 2011. Esperienza significativa per la scuola calcio etnea guidata da Rosario Cavallaro a distanza di 2 mesi dal trionfo ottenuto al Trofeo del Tirreno. I 2008 chiudono al terzo posto ma portano a casa la soddisfazione di aver costretto al pari nel raggruppamento iniziale i pari età della Segato e la consapevolezza di poter ripartire dalle buone prestazioni offerte.

Arresi solo ad un passo dall’obiettivo finale sia i 2004, ampiamente sott’età, che i 2006 dello Jonia Calcio Riposto ormai non più una sorpresa nel panorama siciliano. I bianconeri chiudono con entrambe le categorie al 3°posto confermandosi credibili per le vette dei rispettivi gironi cui prenderanno parte.

La Katane Soccer infine ha preso parte al torneo con i gruppi Giovanissimi 2007 e Pulcini 2011 e conquistando due quarti posti.

A dominare la scena del torneo la Segato di Agostino Cassalia prevalsa in tutte le categorie ad eccezione di quella Under 17. Per i bianconeri, centro tecnico Juventus in Calabria, successo di misura per 1-0 contro l’ Accademia Siracusa nella categoria Under 15, doppia vittoria ai rigori contro la Fair Play Messina sia con i 2007 a 11 che con i 2008 a 9. Non da meno i gruppi 2010 e 2011 che replicano i successi della precendente edizione, Valle dei Templi, Perla dello Ionio, Catania International Cup, Trofeo dell’Etna, suggellando anche prestazioni di pregevole fattura.

In discontinuità con il dominio bianconero vi è il Camaro che nella categoria Allievi fa la voce grossa confermandosi squadra di rango e tra le principali accreditate ad un ruolo da protagonista nel campionato Regionale siciliano. I neroverdi guidati da mister Cosimini regalano una finale al fulmicotone, insieme ai pari età dell’ Accademia Siracusa, ribaltando per ben 2 volte lo svantaggio maturato.

“Siamo pienamente soddisfatti per l’ottima riuscita del 4° Trofeo della Sila che rappresenta l’ennesima vittoria per Tornei Giovanili Sicilia. Rientriamo da 4 giorni in terra calabrese che hanno visto la presenza di oltre 600 atleti e tantissime famiglie che, nel rispetto delle normative anti-Covid, hanno avuto modo di apprezzare le bellezze di Camigliatello e Lorica. Ancora una volta è stata massiccia la presenza di importanti osservatori di società come Juventus, Atalanta Bergamasca Calcio, AC Milan, ACF Fiorentina, Spezia Calcio, Reggina, Virtus Entella, Pescara, FC Crotone, Catanzaro Calcio e tantissimi altri che hanno avuto la possibilità di visionare tanti giovani talenti. Grazie di cuore a tutte le società che si sono affidate alla nostra organizzazione, alle famiglie che hanno sposato il nostro progetto, a tutto lo staff tecnico e arbitrale, agli albergatori e a tutti gli amici che hanno reso possibile questa stupenda esperienza in Sila” afferma Davide Cicero, CEO di Tornei Giovanili Sicilia.