"Libertà in Corso", tornei di basket e pittura estemporanea in corso Martiri della Libertà

Ieri mattina, durante la seduta del consiglio del I Municipio, alla presenza del presidente e dei consiglieri di circoscrizione, il presidente dell’associazione "La Prima", Paolo Fasanaro, ha presentato l’evento "Libertà in Corso", che si terrà domenica 26 Maggio a partire dalle ore 9.30 in corso Martiri della Libertà, in collaborazione con l’accademia di Belle Arti di Catania, l’istituto artistico Emilio Greco e con il patrocinio del Comune di Catania. La manifestazione sarà un momento di aggregazione, dedicato all’arte ed allo sport. Durante la giornata si svolgerà un contest di arte estemporanea, che prevede la creazione di un disegno o di un’opera pittorica realizzati dagli studenti dell’accademia di Belle Arti di Catania e dell’istituto artistico Emilio Greco. Una commissione giudicatrice attribuirà ad ogni opera un punteggio e gli artisti che otterranno il risultato migliore riceveranno un ingresso gratuito al museo civico Castello Ursino, messo a disposizione dalla direzione cultura del Comune di Catania. Contemporaneamente al contest artistico, si svolgerà presso il campetto da basket comunale di corso Martiri della Libertà un torneo che vedrà coinvolte delle squadre composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giocatori. La squadra vincitrice del torneo riceverà un premio offerto dagli sponsor Zaccà Sport, Tenbai Store e WeSport Catania.

Per iscrivere la propria squadra al torneo di basket occorrerà inviare una email a laprima.circoscrizione@gmail.com entro e non oltre giorno 22 maggio, indicando: nome della squadra; nome, cognome e data di nascita dei componenti; indicazione del capitano/referente e recapito telefonico. Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento del contest artistico ed il regolamento del torneo di basket è possibile scrivere all’email sopra indicata oppure attraverso i profili social dell’associazione “La Prima”.