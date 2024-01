Allenamenti della Nazionale italiana di trail sul versante nord dell’Etna

L'Etna Trail, società organizzatrice di Supermaratona dell’Etna e di Etna Trail, rispettivamente in programma l’8 giugno e il 27-28 luglio, è in attesa di ospitare a Linguaglossa la Nazionale Italiana di Trail Running. La squadra azzurra sarà in Sicilia da giovedì a domenica e vedrà dieci atleti, capitanati dal CT Paolo Germanetto, e dai tecnici Monica Casiraghi, Fulvio Massa e Tito Tiberti. “Nell’ambito delle azioni che Etna Trail cura per la promozione del territorio – ha dichiarato il presidente Mario Perdichizzi – si inserisce questo evento di cui siamo particolarmente orgogliosi. Con il Comune di Linguaglossa a fare da cornice a una serie di iniziative sociali, culturali, sportive, promozionali di cui la Nazionale Italiana ed Etna Trail ASD saranno indiscussi protagonisti”.

Fra gli importanti appuntamenti in agenda si segnala l’incontro di venerdì, alle ore 17.30, con il sindaco di Linguaglossa Luca Stagnitta, che accoglierà la Nazionale nella Sala Consiliare e darà loro un ricordo. La squadra, nei giorni di permanenza in Sicilia, si allenerà sul versante Nord dell’Etna. Sarà accompagnata da Carmelo Santoro, race director di tutte le gare di Etna Trail ASD, e da alcuni atleti locali che, da profondi conoscitori del territorio, sapranno guidare al meglio i top trail runners. Un training all’ombra dell’Etna altamente adrenalinico, che prevede tanta salita e alcuni tratti particolari in cui si correrà su antiche colate laviche e su sabbia vulcanica. E con la neve a rendere ancora più spettacolari e ardue le uscite di corsa.

Questi gli azzurri che saranno presenti: Andreas Reiterer, Francesco Puppi, Cristian Minoggio, Riccardo Montani, Camilla Magliano, Marina Cugnetto, Camilla Spagnol, Barbara Bani, Henry Aymonod e Cecilia Basso. Tutte le attività che Etna Trail farà insieme alla Nazionale Italiana di Trail Running verranno raccontate, giorno dopo giorno, sui canali social di Instagram @etnatrailasd e sulla pagina Facebook Etna Trail ASD.