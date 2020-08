Triathlon, MagmaTeam ad Arona: Nicoletta Santonocito conquista terzo posto

Segnali di ripresa, segnali votati alla normalità. Il Triathlon prova a riassaporare con grande entusiasmo la fatica e il sacrificio di sempre cercando l'isola felice dopo i momenti legati al lockdown. Due importanti manifestazioni hanno visto protagonista la MagmaTeam Triathlon che ha consolidato una crescita importante grazie al podio e terzo posto conquistato dall'atleta catanese Nicoletta Santonocito.

Una doppia competizione di livello che ha consegnato ottimi risultati. Ad Arona per l'Aronaman-Triathlon su distanza media ecco venire fuori con forza il terzo posto della Santonocito che ha chiuso i 2 km di nuoto, 90 in bici e 21 km di corsa in 4 h e 36 m a soli quattro secondi dal secondo posto.



Risultati importanti per il MagmaTeam Triathlon anche a Farra D'Alpago in provincia di Belluno per l'entusiasmante Triathlon Sprint Gold. Un quinto posto assoluto di tutto rispetto per Cristina Ventura brava ad aggiudicarsi la categoria Under 23 . Degni di nota anche i piccoli delle categorie minori: nella Youth A. in evidenza Marta Catalano e Salvo Geraci, nella categoria Ragazzi Matilde Pavone e Marco Roccella e gli Junior Gaia Patrinicola, Daniele Gambitta, Luigi Saporito e Samuele Faro. Per questi ultimi test di assoluta rilevanza, dopo mesi di stop, un ricominciare, a pieni giri, l’attività mettendo la prima pietra sull'inizio della preparazione votata ad essere competitivi e protagonisti dei prossimi Campionati italiani giovanili in programma il prossimo 5 e 6 Settembre a Lovadina

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.