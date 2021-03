Turris-Catania, le pagelle: Piccolo sbaglia dal dischetto, Di Piazza spreca

Ancora un calcio di rigore sbagliato, questa volta tocca al giocatore più tecnico della squadra. In attacco si fa fatica ad incidere. Sales e Confente poco attenti in occasione del gol che decreta la vittoria per 1-0 dei padroni di casa