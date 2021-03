Turris-Catania, probabili formazioni: Piccolo a disposizione, Tonucci out

Momento non semplice per la squadra di Raffaele chiamata ad un doppio impegno ravvicinato. Turno infrasettimanale in casa della Turris e nel fine settimana la sfida casalinga contro l'Avellino. Il tecnico potrebbe optare per il 3-4-3 sin dalle prime battute, avendo ritrovato Piccolo per uno scorcio di gara già nel match contro il Teramo

Il Catania in difficoltà. I risultati non sorridono, il gioco latita. Alle porte una doppia sfida che arriva in un momento tutt'altro che semplice. Gli uomini di Raffaele affronteranno la Turris alle ore 14 e poi l'Avellino al "Massimino" nel fine settimana. Assente Tonucci, per lui forte contrattura del muscolo soleo del polpaccio sinistro. In difesa la coperta è corta e Raffaele avrà a disposizione Sales, Giosa e Claiton, asente Silvestri per la doppia frattura alle costole. In attacco si ribvede Piccolo, già utilizzato per uno scorcio di gara contro il Teramo. Il fantasista potrebbe partire dall'inizio e dare ai rossazzurri maggiore imprevedibilità in campo, da capire però se per 90 minuti o una porzione più piccola di gara. In mezzo al campo Welbeck potrebbe essere chiamato ancora una volta agli straordinari.

PROBABILE FORMAZIONE TURRIS-CATANIA

Catania 3-4-3: Confente, Giosa, Claiton, Sales, Calapai, Welbeck, Dall'Oglio, Pinto, Russotto, Sarao, Piccolo