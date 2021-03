Catania, ancora un ko contro la Turris: Piccolo tradisce dal dischetto

I rossazzurri escono sconfitti per 1-0 dalla sfida di Torre del Greco. Decide una rete di Longo nel primo tempo. Piccolo sbaglia dal dischetto la chance per pareggiare

Il Catania perde ancora. E' crisi in casa rossazzurra. Seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Teramo, ancora una volta di misura. La squadra di Raffaele mostra il copione ormai standard del girone di ritorno. Passa in svantaggio e non trova lucidità, forze ed idee per riprendere il risultato. Oggi sbaglia anche un calcio di rigore con Piccolo nel secondo tempo.

Nei primi 15 minuti i rossazzurri prova ad approcciare bene la gara, ma alla prima difficoltà la squadra di Raffaele si scioglie come neve al sole. Ancora in svantaggio, gli etnei non riescono a trovare le forze per recuperare la gara. La chance arriva dal dischetto nel secondo tempo, ma stavolta tocca a Piccolo sbagliare dagli undici metri. Errore che pesa e si somma alla conclusione da buona posizione chiusa con imprecisione da Di Piazza. La Turris, trasicnata da uno straripante Giannone per buona parte del match, porta a casa i tre punti dopo un girone di ritorno in netto calo e ritrova il sorriso contro i rossazzurri. Finisce 1-0.

TABELLINO TURRIS-CATANIA 1-0 (Longo 18')

Turris (3-4-3): Abagnale, Ferretti, Lorenzini, Loreto, Da Dalt, Tascone, Franco, Dignazio, Giannone, Longo, Romano (Signorelli 68′)

Catania (3-4-3): Confente, Sales, Claiton, Giosa, Calapai, Welbeck (Reginaldo 77′), Dall’Oglio (Izco 64′), Pinto (Maldonado 64′), Piccolo, Sarao (Di Piazza 56′), Russotto

Ammoniti: Loreto, Tascone, Romano, Alma; Calapai, Piccolo