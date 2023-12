Tutto pronto per la "Naturosa Catania Marathon", oltre mille atleti al via 

Manca davvero poco allo start della "Naturosa Catania Marathon", previsto domenica alle ore alle ore 8.45. La manifestazione, organizzata dall'Atletica Sicilia, conferma il trend positivo fatto registrare nella scorsa edizione. Sono infatti quasi 1100 gli atleti iscritti e ben 21 le nazioni rappresentate, numero quest'ultimo che rappresenta un primato per l'evento che, edizione dopo edizione, si sta ritagliando un posto di tutto rispetto tra le maratone nazionali. Confermato il percorso, bello, spettacolare e veloce. Partenza da viale Kennedy all'altezza del lido Verde alla Plaia. Il primo giro (circa 10.5 km) vedrà gli atleti entrare nel centro storico di Catania, intriso di arte e storia. Gli altri tre giri, a chiudere la maratona, si svilupperanno lungo il percorso della Plaia, che per caratteristiche non presenta particolari asperità. I podisti che sono impegnati nella mezza, dovranno effettuare solo un altro giro, raggiungendo cosi i canonici 21,097 km. Favorito d'obbligo nella distanza regina il romagnolo Lorenzo Lotti, fresco di titolo italiano nella distanza dei 100 km. Lotti, che arriva a Catania con in dote un filotto di successi (2018, 2019, 2022) mira oltre che a centrare il poker di vittorie, anche a realizzare il record del percorso, che gli appartiene con il crono di 2h34'04.

Il popolo degli amatori sarà rappresentato dall'ottantottenne Sebastiano Caldarella. L'avolese è l'attuale detentore del record mondiale nella categoria SM85 nei 10 km su strada. In gara anche Vito Massimo Catania (Cavaliere emerito della Repubblica) che spingerà la carrozzina con Giusi La Loggia, affetta da atassia e le Pink Ambassador che, con le loro maglie rosa, simbolo di vita e riscatto, saranno impegnate in un giro della gara. Intanto da oggi è possibile ritirare i pettorali presso il negozio Sport On di via Cesare Vivante, 39/41 - Catania. Questi gli orari: venerdì dalle 10.00 fino alle 22.00 – sabato dalle 10.00 fino alle 19.00.

IL PERCORSO: Partenza e arrivo di tutte e tre le gare (ore 8.45) sono previsti su viale Kennedy all'altezza del Lido Verde (Plaia). Il primo giro (uguale per tutti) prevede un passaggio in città con ritorno su viale Kennedy che sarà arrivo per i 10,548 km, mentre sarà passaggio per Maratona (ulteriori tre giri) e Mezza Maratona (un ulteriore giro). L'elenco delle vie interessate nel primo giro: Partenza Lungomare Kennedy (carreggiata direzione Siracusa) Lido Verde, litorale della Plaia, lungomare Kennedy (direzione Siracusa) fino all’altezza dell’Hotel Miramare (boa), lungomare Kennedy direzione Catania, via Domenico Tempio (lato mare), via Cristoforo Colombo (lato mare), via Mulino S. Lucia, via Alcalà, via Porticello, via Vittorio Emanuele, via Monsignor Ventimiglia, via Teatro Massimo, via Michele Rapisardi, via Antonino San Giuliano, via Etnea, piazza Stesicoro, via Alessandro Manzoni, via Antonino di San Giuliano, via Etnea, piazza Duomo, via Garibaldi, via Castello Ursino, via Grimaldi, via Plebiscito, via Cristoforo Colombo (lato mare) via Domenico tempio (lato mare), lungomare Kennedy (all’altezza del Lido Verde, litorale della Plaia) carreggiata direzione Siracusa.