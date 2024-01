"Una schiacciata per la vita": appuntamento domenica 28 gennaio al Pala Arcidiacono

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Domenica 28 ore 16:00 vi aspettiamo tutti al Pala Arcidiacono per la seconda edizione di "Una Schiacciata per la Vita - in ricordo di Emilio Zappalà", un progetto di sensibilizzazione alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al polmone nato in collaborazione con @laforzadichristian . Atleti ed ex-atleti che hanno militato nei campionati di serie A e serie B scenderanno in campo per una partita di pallavolo all'insegna della solidarietà nel ricordo di Emilio, a due anni dalla sua scomparsa. Un motivato gruppo di giovani medici del reparto di Pneumologia del Policlinico di Catania divulgherà informazioni utili alla cittadinanza sullo screening precoce del tumore al polmone. L' evento, ad ingresso libero, accoglierà una raccolta di donazioni che verranno interamente devolute in beneficenza. A sostegno della raccolta, famosi atleti del massimo campionato italiano di pallavolo metteranno a disposizione le proprie maglie autografate. Un'occasione per stare insieme alle proprie famiglie e agli amici in un contesto sano e sportivo. Per ricordare, per promuovere, per donare. L' iniziativa è patrocinata da : ARS Assemblea Regionale Siciliana, Comune di Catania, Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Catania, CUS Catania, INFN-Laboratori Nazionali del Sud, Centro Sportivo Italiano sez. Catania.