Danneggiata l'auto dell'emittente Unica Sport: non è il primo episodio

Non è la prima volta che Unica Sport, l'emittente che segue i fatti sportivi del territorio, subisce un atto vandalico. Stavolta è toccato al finestro dell'auto, parcheggiata in via Zurria nei pressi della piscina: ignoti lo hanno mandato in frantumi. Dal mezzo sembrerebbe non essere stato asportato nulla e non sembrerebbe essere un tentativo di furto. Già in passato i mezzi dell'emittente catanese avevano "subito" episodi simili, come il taglio delle gomme squaricate con un coltello. In attesa di capire la natura e l'origine del gesto la nostra redazione esprime vicinanza ai colleghi e al direttore di Unica Sport.