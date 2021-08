Catania e iscrizione al campionato, comunicato Sigi: "Rimborso delle somme ricevute"

Catania alle prese con le prime scadenze della stagione. L'ultima in ordine di tempo quella relativa alla fideiussione legata ai contratti dei giocatori. La proprietà del club etneo avrebbe ottemperato, ma non del tutto, la somma necessaria e adesso il lavoro in uscita dovrebbe rivedere il monte ingaggi della squadra, ridimensionando la rosa a disposizione di Baldini. Cessione certa quella di Dall'Oglio sbarcato a Palermo e che andrà a vestire la maglia rosanero.

Intanto la Sigi ha diffuso un comunicato relativo all'iniziativa Uniti per il Catania, lanciata prima dell'iscrizione al campionato e che riguarda in prima persona i tifosi rossazzurri: "Con riferimento all'iniziativa "Uniti per il Catania" e alla luce dell'ammissione del Calcio Catania al campionato Serie C 2021/22, Sport Investment Group Italia S.p.A., ringraziando perennemente i tifosi per il sostegno manifestato, rende noto di aver deliberato di procedere, entro il 31 dicembre 2021, al rimborso delle somme ricevute a titolo di caparra sottoscrizione azioni, volendo articolare un più ampio progetto di azionariato popolare relativo al Calcio Catania S.p.A., secondo un orientamento espresso già nel secondo semestre del 2020"