I tifosi del “Mecha Klan” donano uova pasquali ai bambini dell'Istituto San Giuseppe

Una rappresentanza del gruppo di supporters etnei del Calcio Catania, “Mecha Klan” ha donato delle uova di Pasqua e fatto gli auguri ai bambini ospiti dell'Istituto San Giuseppe. “Ciò che ci muove è un profondo amore per la nostra città - dichiarano i sostenitori rossoazzurri - pertanto, così come abbiamo già fatto in passato, compiamo un gesto semplice ma pieno di significato. Amare la propria città significa anche essere al fianco dei più deboli, soprattutto durante questa crisi pandemica che sta disgregando la nostra società”.