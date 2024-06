"Veleggiata in onore di San Pietro" a Riposto, ecco i vincitori

L’imbarcazione "Tette", un Gran Soleil 50 dell’armatore Pippo Sorbello, ha conquistato il primo posto nella veleggiata costiera "Veleggiata in onore di San Pietro". L'evento, organizzato dalla Lega Navale Italiana (Lni) di Riposto e patrocinato dal comune di Riposto e dal porto dell’Etna-Marina, si è svolto nelle acque antistanti il porto etneo. La competizione, riservata alle imbarcazioni a vela suddivise in diverse categorie metriche, ha visto la partecipazione di 15 barche. Al secondo posto si è classificata "Sigle al varo", un Oceanis 393 dell’armatore Francesco Amato della Lni di Catania. La terza posizione è stata conquistata dalla barca "Fortuna", un modello Nantucket, dell’armatore Carmelo Sciuto. La cerimonia di premiazione dei vincitori si è tenuta in un noto stabilimento balneare alla presenza del presidente Giuseppe Ballistreri, del direttivo, dei soci e delle socie della sezione di Riposto della Lni, oltre ai partecipanti alla competizione.