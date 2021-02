Vibonese-Catania, probabili formazioni: emergenza in difesa, Manneh cerca spazio

Il Catania di Raffaele ha raccolto poco dal punto di vista dei risultati nelle ultiem gare. Due punti, frutto dei due pareggi contro Bari e Paganese. Qualche rimpianto, contro i pugliesi per il rigore sbagliato nel finale di gara e contro i campani per le premesse della vigilia, in campo invece la squadra allenata da Di Napoli ha meritato il pareggio. Adesso il match in casa dela Vibonese e un 5-0, quello della passata stagione sotto la gestione Camplone, da riscattare.

La testa inevitabilmente va anche al derby contro il Palermo in programma mercoledì sera al "Massimino". In difesa gli uomini sono però contati vista la doppia squalifica di Sales, ammonito contro la Paganese e in diffida, e Tonucci, espulso invece a causa del gesto plateale e che salterà anche il Palermo. Raffaele potrebbe così mettersi a 4 dietro per ovviare alle assenze. In attacco gioco delle coppie, con Russotto che potrebbe stavolta riposare e Manneh in cerca di minutaggio e spazio. A centrcoampo torna Dall'Oglio dalla squalifica.

PROBABILE FORMAZIONE VIBONESE-CATANIA

Catania (4-3-3): Confente, Calapai, Silvestri, Giosa, Albertini, Dall'Oglio, Maldonado, Welbeck, Manneh, Golfo, Di Piazza (Sarao)