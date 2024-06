Vipe Viagrande-Lavina in campo a Cesenatico per Csi under 10 misto di pallavolo

L'appuntamento è oggi pomeriggio a Cesenatico, in Emilia Romagna. Alle 16.30, a rappresentare la Sicilia, scenderanno in campo le ragazze e i ragazzi della Vipe Viagrande-Lavina, nella prima partita del campionato nazionale Csi under 10 misto di pallavolo. I giovanissimi atleti, allenati da mister Maurizio Coco, che arrivano da Viagrande, si sono laureati campioni regionali poco più di un mese fa. Oggi pomeriggio l'esordio contro il Montorio Volley di Teramo. "Siamo consapevoli delle nostre forze - dice Coco - e sappiamo di dover affrontare squadre attrezzate. Sappiamo anche che abbiamo le qualità per arrivare fino in fondo".

La squadra è composta da Vittoria Benigno, Giulia Ragusa, Sara Rizzo, Aurora Giudice, Riccardo Infarinato, Dario Marra.