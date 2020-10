Virtus Francavilla-Catania, probabili formazioni: Maldonado in regia, torna Calapai

Il Catania pronto a sfidare la Virtus Francavilla. Nella giornata di ieri la notizia della positività al Covid-19 di Reginaldo, con l'attaccante asintomatico e subito posto in isolamento. I compagni di squadra sono partiti in Puglia per affrontare una sfida tutt'altro che semplice, nonostante l'inizio con il freno a mano tirato da parte della squadra allenata da Trocini.

Una prova che potrebbe essere quella della continuità per i rossazzurri prima di tornare subito in campo già nell'infrasettimanale contro la Ternana dell'ex Lucarelli. L'ultimo precedente tra le due compagini sorride agli etnei, vittoria per 3-2 nel primo turno dei playoff della precedente stagione. La squadra pugliese dovrebbe essere orfana del duo d'attacco titolare composto da Perez e Vazquez, con quest'ultimo che proverà a stringere i denti.

Il Catania arriva invece con nuove forze in dote. Dalla regia di Maldonado, ad Antonio Piccolo, ancora alla ricerca dei meccanismi giusti con la squadra e che dovrebbe mettere minuti nelle gambe a gara in corso nella sfida odierna in programma alle 20.30.

PROBABILE FORMAZIONE VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA

Catania 3-4-3: Martinez, Tonucci, Claiton, Silvestri, Zanchi, Maldonado, Rosaia, Calapai, Emmausso, Biondi, Sarao