Virtus Francavilla-Catania, spostato orario inizio: Reginaldo positivo al Covid-19

Riscontrati quattro casi di positività nel Calcio Catania, soltanto uno nel gruppo squadra. Si tratta di Reginaldo, asintomatico e in isolamento. La squadra di Raffaele è comunque partita nel pomeriggio di oggi, cercando di mantenere alta la concentrazione in vista del match di campionato contro la Virtus Francavilla. La sfida inizialmente in programma alle 15.00 è stata posticipata alle ore 20:30 del 18 ottobre.

"Il Calcio Catania comunica che l’ultima serie di tamponi, ai quali si sono sottoposti tesserati, dirigenti, dipendenti e collaboratori del club, ha evidenziato quattro positività al COVID-19, una delle quali lievemente sintomatica. Una positività, asintomatica, è riferita al gruppo squadra. Secondo le disposizioni vigenti, si è provveduto prontamente all’isolamento delle persone contagiate. Il Calcio Catania sta espletando ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale". Questo il contenuto del primo comunicato diramato.

Questa la lista dei convocati per la sfida contro la Virtus Francavilla:

32 Alessandro Confente, 22 Miguel Ángel Martínez, 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado, 24 Eros Pellegrini, 5 Tommaso Silvestri, 18 Denis Tonucci, 29 Andrea Zanchi, 21 Kevin Biondi , 13 Mariano Julio Izco, 15 Luis Alberto Maldonado Morocho, 8 Giacomo Rosaia, 4 Bruno Leonardo Vicente, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko, 28 Michele Emmausso, 7 Alessandro Gatto, 19 Kalifa Manneh, 31 Emanuele Pecorino, 14 Antonio Piccolo , 17 Enrico Piovanello, 9 Manuel Sarao