Catania, vittoria in rimonta contro la Viterbese: decide Sarao nel finale

Il Catania vince sul campo della Viterbese. Partita con poche emozioni, ma che nella ripresa si accende. Prima la rete del vantaggio dei padroni di casa siglata da Bezziccheri. Dopo la reazione dei rossazzurri che con grinta trovano il modo di ribaltare il punteggio, prima andando in rete ancora con Pecorino e nel finale grazie al rigore di Sarao, che sulla respinta regala i tre punti al Catania.

Raffaele torna in panchina dopo la squalifica e opta ancora per il 3-5-2, lanciando dal primo minuto Piccolo, che parte da seconda punta. Nella ripresa con l'ingresso di Sarao cambia posizione in campo e riesce a innescare le azioni dei rossazzurri giostrando più sull'esterno e alle spalle della coppia di attaccanti. Bene anche Calapai, tra in protagonisti della rimonta nella parte finale del match. Grazie ad un suo cross nasce l'azione che porta al gol di Pecorino. Nei minuti finali un altro subentrato, Biondi, si procura il calcio di rigore poi trasformato da Sarao. Risultato finale di 1-2 e tre punti che muovono la classifica nel fine settimana caratterizzato dall'arrivo di Tacopina ai piedi dell'Etna nella fase calda della trattativa.

TABELLINO VITERBESE-CATANIA 1-2 (Bezziccheri 56′, Pecorino 79′, Sarao 92′)

Viterbese (3-5-2): Daga; Markic, Mbende, Baschirotto; Palermo, Bensaja, Bezziccheri (Ferrani 74'), Salandria, Urso, Simonelli, Rossi (Cappelluzzo 74')

Catania (3-5-2): Confente, Noce, Silvestri, Zanchi, Albertini (Calapai 68'), Rosaia, Maldonado, Izco (Biondi 58'), Pinto (Sarao 58'), Piccolo, Pecorino.