Il 23 settembre 2023 ritorna Vittoria Etna Marathon

Dopo la più che positiva edizione dello scorso 18 settembre, Milo e l’Etna, si apprestano ad accogliere i tantissimi bikers che si sfideranno sui tracciati del vulcano attivo più alto in Europa. Il comitato organizzatore è a lavoro per restituire una diciassettesima edizione ricca di novità che, ancora una volta, vuole scalare gli standard organizzativi di livello internazionale. Il via alle iscrizioni è fissato per il prossimo 6 gennaio 2023 con l’offerta lancio riservata ai primi iscritti. Non mancherà di certo il super-gadget, che sveleremo più avanti, ma che sarà sicuramente molto apprezzato da tutti i partecipanti. La diciassettesima edizione della Vittoria Etna Marathon vanta già partner di assoluto livello qualitativo, come Vittoria (il title sponsor) leader mondiale nella produzione e commercializzazione di pneumatici per bici e Alé (main sponsor) lo storico brand di altissima qualità nella produzione di capi di abbigliamento per il ciclismo. La gara è inserita nel calendario nazionale FCI e vi sarà anche la possibilità di usufruire delle vantaggiose combinate con alcune delle gare più prestigiose del panorama italiano ed europeo. Un’attenzione particolare sarà data ai team, con delle offerte a loro dedicate. Il countdown è ufficialmente iniziato, la data da segnare sul vostro calendario è il 24 settembre 2023, con la diciassettesima edizione della Vittoria Etna Marathon!