Volley: Luigi Pulvirenti nominato nella commissione Lega della serie A3

Nomina prestigiosa per il presidente della Sistemia Saturnia Aci Castello, Luigi Pulvirenti. Nel corso della Consulta della Serie A3, è stato eletto, come rappresentante del girone blu centro-meridionale, nella commissione del campionato che vedrà al via la società castellese per il secondo anno consecutivo.

Ne faranno parte anche il presidente dell’Aversa, Sergio Di Meo, in quanto consigliere di Lega per la Serie A3, Nicola Prisco, massimo dirigente di Ottaviano e

presidente della Commissione, Dario Da Roit, di Pineto, Alessandro Cappelli di Tuscania, Marco Mantile di Fano e Giovanni Vencato di Montecchio.

"Ringrazio - commenta Luigi Pulvirenti dopo l’elezione - i colleghi dirigenti per la fiducia che mi hanno voluto riconoscere. Lavoreremo al servizio delle società per far crescere il campionato di A3, sempre più interessante ed entusiasmante"