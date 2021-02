Volley, serie B: Gupe si aggiudica la sfida contro Volley Catania

Al Pala Abramo di piazza Spedini la Gupe Volley si aggiudica la sfida contro Volley Catania. In ballo tra le due compagini catanesi c'era la vetta del girone L2 di Serie B maschile. Una sfida attesa vinta dal gruppo guidato da coach Petrone.

Primo set che si gioca punto a punto, prevale il cinismo Gupe, merito dei 19 messi a segno da Saitta e i 17 del solito concreto Turlà, ma a decidere il parziale ai vantaggi è Scuderi, che a muro fa la differenza e lancia i suoi. (27-25) Ci si attende una risposta dalla squadra di Nicotra e compagni, il secondo parziale è a favore dei padroni di casa del Volley Catania, grazie alle due sassate di Speziale (21-25), ma nel terzo set si vede la tenacia di Petrone e compagni. Turlà non lascia scampo, Scuderi suggella con un ace una prestazione impavida, il 25-9 non accetta repliche e favorisce un quarto set da brividi.

Parte meglio la squadra allenata da Giuffrida, alla distanza esce la Gupe. Gli uomini di coach Petrone accorciano e mettono la freccia grazie ad un fendente di Belluomo, poi a salire in cattedra è anche l’ottimo Salvo Gambino - classe 2002 - che respinge ottimamente un attacco avversario. Gupe non si scompone e chiude la pratica (25-22) e conquista 3 vittorie su 3 match disputati. Restano invece due le vittorie per Volley Catania nelle prime tre giornate.

Queste le parole di coach Fabrizio Petrone della Gupe a fine gara: “Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, la Volley Catania pur rimaneggiata è una squadra che tiene benissimo il campo e anche per questo la vittoria vale doppio. C’era da soffrire, abbiamo sofferto e siamo riusciti a portarla a casa. Di settimana in settimana le sfide diventeranno sempre più difficili, ma anche noi impareremo a conoscerci meglio. Le difficoltà aumenteranno ma sono fiducioso, ho un gruppo importante. Rispondono bene tutti, anche i più giovani si comportano come veterani. Non avremmo mai immaginato 9 punti in tre gare, è un gruppo che ha fame”.

TABELLINO Volley Catania - Centro Sicilia Gupe Volley Catania 1-3 (25-27/ 25-21 / 9-25 / 22-25)

Centro Sicilia Gupe Volley Catania: Saitta 19, Turlà 17, Scuderi F. 15, Calabrese 4, Petrone (K) 5, Belluomo 10, Fassari NE, Mirabella NE, Gambino 1, Romano, Scuderi R., De Costa (L), Magrì (L2). All: F. Petrone

Volley Catania: Ferraccù 10, Nicotra 24, Speziale 10, Balsamo (K) 4, Nuncibello 1, Leonardi 5, Giuffrida NE, Basilico, Privitera, Ferlita, Grasso 4, Condorelli (L), Minnelli (L2) NE. All: D. Giuffrida