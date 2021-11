Nella 4° giornata Universal Catania castiga Tonno Callipo: 3-0

Squadra in casa

Squadra in casa Tonno Callipo Vibo

L’Universal passa a Vibo e porta a casa i tre punti come da pronostico. Gara sempre sotto controllo ma ben giocata dai giovani talenti del Vibo che nonostante le assenze di Saitta e Bandieramonte a riposo per qualche acciacco, nulla hanno potuto contro una formazione con più esperienza. Spazio per tutti dunque match veloce che ha visto l’opposto dei Warriors Giosuè Andronico guidare i suoi compagni verso la vittoria della gara e con i suoi 24 punti anche il titolo di MVP dell’incontro. Adesso testa alla prossima gara di altro spessore che vedrà i nostri affezionati affrontare tra le mura amiche il Cinquefrondi reduce da una brillante vittoria sul Papiro Fiumefreddo.

TONNO CALLIPO VIBO VS CAFFE’ LO RE UNIVERSAL 0-3

Parziali 18-25 / 23-25 / 23-25

U.S. UNIVERSAL VOLLEY CATANIA: Arezzo 10, Tomasello 1, Andronico 24, Bandieramonte Ne, Saitta Ne, Alderuccio 4, Bottino (L), Sciuto 6, Dato 1, Libra 1, Parco 0. All: Giuffrida