Ben 6 atlete del Catania Volley convocate dal Club Italia del Sud, l'orgoglio della FIPAV Sicilia

Sono partite questa mattina in direzione Policoro (Matera) le nove ragazze siciliane convocate dal Direttore Tecnico delle Nazionali Giovanili Marco Mencarelli per il progetto Club Italia del Sud. Elisabeth Caruso, Viviana Lo Piccolo, Lorenza Massara, Matilde Napoli, Ginevra Neri, Marta Radicella (Academy Wekondor CT), Chiara Lo Dico (Volley Palermo), Rosalia Rispoli (Pol. Nino Romano), Sofia Valore (Progetto Volley Sant'Agata) saranno impegnate fino alle ore 13 di sabato 30 dicembre. Presente per i saluti alle ragazze il presidente di FIPAV Sicilia, Antonio Licandro.

Ecco le sue parole: “Ho scelto di essere presente stamattina, nonostante la partenza alle 7, per dimostrare alle ragazze che siamo al loro fianco e che siamo orgogliosi del loro percorso. Nove atlete siciliane su un totale di 20 convocate è davvero un ottimo risultato che deve spingere tutti a fare di più e meglio. Alle ragazze ho detto di continuare a viversi questa esperienza dando il massimo e cercando di portarsi via dai tecnici federali che le alleneranno quante più cose possibili. Questi step servono moltissimo per la crescita personale e pallavolistica di ognuna di loro”. Ad Accompagnare il gruppo siciliano mister Renato Ciappa, componente dello staff della nostra Rappresentativa Femminile.