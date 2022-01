A2: tanta buona volontà per Catania ma non basta, Soverato vince 3-1 il recupero

Nessun punto dalla trasferta in terra calabra per la Pallavolo Sicilia Catania. Purtroppo le difficoltà mostrate dalla squadra in tutto il campionato si evidenziano anche contro il Ranieri International Soverato che ha fatto capire di essere una squadra ben guidata e di meritare la classifica che ha. Dopo un primo set giocato alla pari ma perso 25-23, dopo essere arrivati al 22 pari, la formazione di coach Chiappafreddo ha avuto il consueto calo di concentrazione, perdendo in maniera arrendevole 25-7.

Veramente diverso l’atteggiamento delle due formazioni, con le padrone di casa agguerrite su tutti i palloni, mentre le etnee facevano di tutto per rendere la partita facile a Boffa e compagne. Il terzo parziale ha visto uno scatto d’orgoglio (21-25) delle rossoazzurre ma purtroppo è stato soltanto illusorio. Nella quarta frazione di gioco Soverato non ha dato scampo a Bordignon e compagne e il set si è concluso in favore delle ragazze di mister Napolitano per 25-16, senza nessuna possibilità di replica.

Preoccupanti i segnali che provengono da questa partita per le etnee, con delle problematiche tecniche che non sono state mai risolte dall’inizio del campionato. Le responsabilità sono un po’ di tutti, atlete e staff tecnico. Sicuramente la serie A è un campionato di alto livello, come dimostrano altre realtà che hanno stentato all’inizio, ci vorrà tempo per diventare una realtà della Serie A2. Il tabellino del match:

RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO-RIZZOTTI DESIGN CATANIA 3-1 (25-23, 25-7, 21-25, 25-16)

SOVERATO: Mennecozzi, Badalamenti, Ferrario, Quarchion, Saveriano, Gabbiadini, Ascensao M, Riparbelli, Tajè, Buffo, Foucher, Ascensao R. All. Napolitano

CATANIA: Bordignon, Catania, Conti A, Oggioni, Bertone, Picchi, Bulaich, Bridi, Conti M, Moltisanti, Poli. All. Chiappafreddo