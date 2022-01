A2: i casi di positività nella Rizzotti Design Catania diventano 6

Laha fornito un importante aggiornamento sullo status fisico del gruppo squadra. Entrando maggiormente nello specifico, a tre tamponi molecolari risultati negativi, si è aggiunto un nuovo caso nelle ultime 24 ore. Pertanto, i casi diaccertati sono momentaneamente 6. Questo vuol dire che l’attività sportiva resta sospesa fino a un nuovo ciclo di tamponi.

Nelle prossime ore, contestualmente alla situazione contagi, vi saranno comunicazioni ufficiali della Lega in merito alla sfida programmata in data 9 gennaio 2022 alle ore 17:00 al PalaCatania contro la LPM Mondovì. Il rinvio appare come la scelta più sensata, come già deciso per altre sfide di Serie A2 (entrambi i gironi).