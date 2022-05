A2: Catania chiude la stagione con una vittoria ma non basta, la retrocessione è aritmetica

Finisce in bellezza ma purtroppo con la retrocessione matematica il campionato della Rizzotti Design Catania nell’ultima partita del Pool Salvezza del campionato di serie A2. Una partita a senso unico che ha visto Bordignon e compagne prevalere con facilità contro le abruzzesi dell’Altino Volley. Per questa ultima sfida mister Mauro Chiappafreddo schiera opposto Alessia Conti, al palleggio e in regia Bridi, nel ruolo di libero la confermata under catanese Michela Conti, di banda Daniela Bulaich e Martina Bordignon, al centro Greta Catania insieme a Bertone.

Il primo set vede subito la difficoltà della giornata delle ospiti di mettere la palla a terra, al contrario le rossoazzurre sembrano più ordinate e con Bulaich in stato grazia si portano abbastanza velocemente sull’1-0. Nel secondo parziale la situazione diventa più equilibrata e le ospiti cercano di insidiare il prevalere delle leonesse ma Catania con dei bei muri e Bordignon non lasciano spazio e chiudono agevolmente sul 2-0. Il terzo set scorre via velocemente con le catanesi che chiudono con un secco 3-0.

Queste le parole di coach Chiappafreddo al termine dell’incontro: “Ringrazio le ragazze innanzitutto, poi Andrea Lo Presti nostro team manager e tutto lo staff che ha collaborato con me, per la dedizione e la passione con cui abbiamo lavorato, purtroppo una retrocessione che fa male ma lo sport è questo”.

Finisce così una stagione travagliata, dal punto di vista sportivo una retrocessione è un qualcosa difficile da accettare, ma sicuramente una esperienza per la società etnea, che comunque ringrazia le atlete e lo staff tecnico. Una nota positiva è stata quella di aver lanciato atlete giovani che mai avevano calcato la serie A come Alessia Conti, Michela Conti e Greta Catania che sicuramente faranno parlare di loro in futuro. Un plauso particolare va proprio alle due catanesi Conti e Catania che sono state le portabandiera della società siciliana. A conti fatti Catania torna in B1 per un solo punto di differenza rispetto alla seconda classificata della Pool Salvezza, proprio il punticino che mancava alle etnee dopo la penalizzazione. Il tabellino del match:

PALLAVOLO SICILIA CATANIA-TENAGLIA ALTINO 3-0 (25-15, 25-20, 25-14)

CATANIA: Bordignon, Catania, Conti A, Bonaccorso, Oggioni, Bertone, Picchi, Bulaich, Bridi, Conti M, Poli, Casillo, Fiore. All. Chiappafreddo

ALTINO: Di Arcangelo, Meniconi, Spicocchi, Ollino, Zingoni, Costantini, Mastrilli, Natalizia, Kavalenka, Gatto, Comotti, Lestini, Olleia, Angelini. All. Collavini