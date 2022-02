A2: Catania oscura il Club Italia a Milano, seconda confortante vittoria consecutiva

Non si ferma la corsa della Pallavolo Sicilia Catania che trova la prima vittoria in trasferta, tre punti lontano dal PalaCatania che sono preziosi come non mai. Per le atlete di coach Mauro Chiappafreddo è arrivato il secondo successo consecutivo dopo quello con Martignacco, senza dimenticare che si tratta della terza partita in cui le etnee vanno a punti dopo Montecchio, Martignacco e Club Italia. La formazione siciliana si presenta al Centro Pavesi priva della under 2003 Michela Conti in campo, sebbene sia voluta essere presente con la squadra (esempio di serietà e dedizione a società, compagne e mister); c’è poi stata la defezione all'ultimo dell'altra under Moltisanti per motivi di studio, per cui a disposizione dell’allenatore.

In campo Catania si è schierata con Bridi, Bulaich, Bordignon, Bertone, Catania, Oggioni e Alessia Conti, mentre a disposizione c’erano la centrale Aurora Poli e la regista Giulia Picchi. La partita delinea subito la voglia delle rossoazzurre di portare a casa la posta piena. Bordignon suona la carica, la battuta di Bridi fa male e la ricezione delle Azzurrine scricchiola. Se a questo si aggiunge una Alessia Conti sempre più padrona della serie A italiana, allora si capisce bene perché i primi due set sono filati velocemente in favore delle Leonesse.

Nel terzo parziale si poteva addirittura chiudere con un 3-0: Chiappafreddo ha fatto entrare in regia Picchi, ma Ituma è salita sull'ascensore e ha messo il sigillo ad un 28-26 che ha rimesso in discussione il match. Diversamente da quanto avvenuto all’andata, questa volta Bulaich e compagne non hanno sbagliato più, giocando benissimo e chiudendo il match con 4 attacchi decisivi per il 17-25 e il 3-1 definitivo. Gioia e abbracci al termine anche con l'infortunata Conti a festeggiare.

Giustamente felice mister Chiappafreddo al termine della partita: "Abbiamo interpretato al meglio le indicazioni della vigilia, complimenti alle giovani avversarie, veramente notevole il loro futuro pallavolistico, sono molto ben allenate da Mister Mencarelli. Noi abbiamo trovato l'alchimia giusta per affrontare con la medesima attenzione qualsiasi avversario, sono molto contento, la squadra sta raccogliendo i frutti del lavoro svolto in palestra”. Il tabellino del match:

CLUB ITALIA CRAI-PALLAVOLO SICILIA CATANIA 1-3 (20-25, 15-25, 28-26, 17-25)

Club Italia: Marconato 10, Adelusi 13, Nervini 3, Gannar 1, Passaro, Ituma 16; Ribechi (L), Pelloia 2, Giuliani 14, Esposito 1, Acciarri 4, Barbero (L). Ne: Micheletti, Despaigne. All. Mencarelli.

Catania: Bridi 9, Bulaich 23, Catania 5, Conti 15, Bordignon 12, Bertone 6; Oggioni (L), Picchi 1. Ne: Poli. All. Chiappafreddo.