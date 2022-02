A2: Catania vuole dar seguito alla vittoria di Milano, domani si torna in campo con Mondovì

Domani pomeriggio alle 16:00, mercoledì 9 febbraio 2022, ci sarà una importante sfida al PalaCatania per le ragazze di Mauro Chiappafreddo contro una delle formazioni più forti dell’intero torneo e costruite espressamente per andare in A1. Rinfrancate dalla bella vittoria con il Club Italia Crai, le Leonesse rossoazzurre della Rizzotti Design si apprestano ad affrontare le forti piemontesi del Mondovì, terze in classifica, ancora in piena corsa promozione dovendo appunto recuperare il match annullato causa covid.

Guidate dal giovane e bravo tecnico Matteo Solforati, le ospiti hanno un roster di alto livello dove spiccano l’opposto Veronica Taborelli, la statunitense Hardeman, grande attaccante e letale con palla alta, le centrali Molinaro e Montani di grande esperienza, con 15 e 13 punti nell’ultima sfida in casa con il Modica vinta per 3-1. Proprio Molinaro all’andata fece la differenza nel primo set in cui le atlete piemontesi si trovarono sotto nel momento cruciale della sfida. Una sfida difficile contro una formazione molto equilibrata ma non impossibile per Bordignon e compagne che sebbene dovranno fare a meno dell’infortunata Michela Conti hanno dimostrato di avere lo spirito giusto per potersi confrontare con chiunque.

Il tecnico Mauro Chiappafreddo commenta così il momento della squadra e il match di domani pomeriggio: “Le ragazze vengono da un periodo positivo, con tre risultati di seguito a punti e l'intera posta in palio in trasferta contro Club Italia; se sapremo essere aggressive e con un atteggiamento giusto, il risultato non sarà scontato come potrebbe dire la classifica e i differenti obiettivi delle due società, non siamo la stessa squadra dell'andata”. Si preannuncia un mercoledì caldissimo al PalaCatania.