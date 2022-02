A2: Catania ci ha preso gusto e vuole tentare il colpaccio contro il Club Italia

Sabato pomeriggio alle 15:00, ci sarà una sfida decisiva in chiave salvezza per la Pallavolo Sicilia Catania. Le ragazze di Mauro Chiappafreddo hanno appena archiviato un turno di campionato favorevole con due punti da aggiungere a una classifica che si stava facendo deficitaria: rinfrancate dalla bella vittoria con l’Itas Martignacco, le Leonesse si stanno preparando al meglio per il confronto con le giovani promesse del Club Italia Crai, guidate dal tecnico federale Mencarelli, allenatore che rappresenta un riferimento fondamentale per la pallavolo Italiana.

Infatti le Azzurrine, dopo un avvio incerto, hanno iniziato a vincere anche con formazioni sulla carta più quotate e sono diventate a tutti gli effetti la vera sorpresa del campionato. Una sfida difficile per Catania, dunque, ma non impossibile: per Bordignon e compagne si prospetta dunque un match interessante, sebbene dovranno fare a meno dell’infortunata Michela Conti. Domenica le etnee hanno dimostrato di avere lo spirito giusto per potersi confrontare con chiunque, di conseguenza si andrà a Milano per vendere cara la pelle.