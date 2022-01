A2: nuovo rinvio dettato dal covid-19 per la Pallavolo Sicilia Catania

Un nuovo rinvio dettato dall’emergenza, il terzo nel giro di un mese, costringe laa ritardare il debutto agonistico in questo 2022. L’accertarsi di nuovi casi nel gruppo squadra ha portato all’ennesimo slittamento di una gara di, quest’ultima inizialmente programmata per domenica 16 gennaio al Pala Scoppa e valida per la quarta giornata del girone di ritorno.

Gli allenamenti collettivi in casa etnea restano sospesi fino a nuovo giro di tamponi antigienici che ne accertino l’effettiva e augurata ripresa in sicurezza. Al momento è complicato dire quando la squadra siciliana farà il suo debutto nel nuovo anno, i calendari vengono aggiornati di continuo in base alle situazioni delle singole squadre e a breve si sapranno le date dei recuperi.