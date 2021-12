A2: quattro positività al covid, salta il derby tra Catania e PVT Modica

Laha comunicato nelle ultime ore che, dopo controlli effettuati, sono emerse le positività aldi quattro elementi del proprio gruppo squadra. Le persone coinvolte risultano asintomatiche e stanno seguendo il protocollo sanitario di isolamento fiduciario. È stato pertanto disposto dalla Lega Pallavolo Femminile, il rinvio a data da destinarsi della sfida conoriginariamente prevista per domani, domenica 26 dicembre 2021, e valida per la seconda giornata del campionato di ritorno.

Seguiranno aggiornamenti in merito. Il derby siciliano era particolarmente atteso, in quanto molto sentito, non solo per motivi di classifica. Modica ha appena ottenuto la prima vittoria stagionale ed era pronta a concedere il bis in una partita tanto delicata, mentre Catania era vogliosa di conquistare punti salvezza determinanti.