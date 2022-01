A2: solo applausi per Catania, sconfitta al tie-break con Montecchio e tanti rimpianti

Nulla da dire, solo complimenti alla Pallavolo Sicilia Catania e all’Ipag Montecchio per il match di ieri in A2 femminile di volley. Si sono imposte le vicentine 3-2 in rimonta, dopo che le etnee si erano illuse con gli ottimi due primi set. Rimane un punto conquistato e la certezza che la formazione siciliana può fare molto nel girone B. Le ragazze di mister Chiappafreddo dopo aver vinto i primi due set non sono state capaci nel terzo set di chiudere la partita, le venete al contrario hanno ritrovato fiducia e portato le Leonesse al tie-break.

L’ultimo parziale si è concluso sul 15-17, anche se Catania ha sciupato un interessante match ball. Vale la pena sottolineare come ancora una volta non sia stato preciso l’arbitraggio: proprio nel tie-break non è stato notato un clamoroso errore dell’attacco di Montecchio, chiamando dentro un pallone fuori di circa un metro.

Nei set precedenti, invece, un altro errore di formazione della squadra ospite è stato invece fischiato inspiegabilmente dal secondo arbitro come 7 atlete in campo, quando in realtà erano 6 ma posizionate male. La prossima partita è in programma per mercoledì 26 gennaio, fuori casa: si tratta del recupero contro Soverato. Il tabellino del match:

RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 2-3 (25-16; 25-21; 23-25; 17-25; 15-17)

CATANIA: Bordignon 13, Catania 9, Conti A. 13, Oggioni (L), Bertone 14, Picchi, Bulaich 20, Bridi 3, Conti M. 2, Moltisanti 2, Poli 0. All. Chiappafreddo

MONTECCHIO: Orlandi 3, Muraro 0, Mistretta (L), Fiorio 14, Frigerio NE, Bartolucci 4, Brandi 9, Magazza 7, Jeremic NE, Bortoli 0, Mazzon 35, Meli 11. All. Amadio