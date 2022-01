Volley A3 Coppa Italia, Aci Castello perde con Aurispa Libellula ed è fuori dalla competizione

Squadra in casa

Squadra in casa Aurispa Libellula

Fuori dalla Dal Monte Coppa Italia: Aci Castello è costretta ad arrendersi all'Aurispa Libellula Lecce negli ottavi di competizione. Risultato finale 3-1 con Aci Castello avanti soltanto nel set vinto, il terzo, e poi sempre in rincorsa.

Il primo set inizia in modo combattuto con Aci Castello a portarsi sul 2-5 e Aurispa a pareggiare. E' punto a punto fino al 15-14, poi arrivano cinque punti in fila di casa che valgono il 20-14 e il finale recita 25-18. Ancora equilibrio fino al 10-9, poi Lecce sigla il 15-11 e dopo ancora il 20-13; Aci Castello accorcia 20-16 e Darraidou chiama la pausa. Al rientro Aurispa viaggia e chiude 25-20.

Ci prova a riaprire i conti Aci Castello, dominando di fatto per tutto il terzo set, di poche lunghezze (7-10 e 13-15), ma utili per arrivare al quarto set: 23-25. Dopo il 7-5 l'Aurispa mette la freccia (15-9) e sul 20-11 la partita è ben indirizzata: finale 25-15.

Aurispa Libellula Lecce - Sistemia Aci Castello 3-1 (25-18; 25-20; 23-25; 25-15).

Aurispa Libellula: Bruno Vinti 10, Martin Kindgard 3, Francesco Corrado 15, Nicolò Casaro 26, Graziano Maccarone, Giancarlo Rau 8, Paolo Cappio (L), Francesco Fortes 6, Enrico Scarpi, Enrico D’Alba, Francesco Giaffreda (L), Lorenzo Persichino, Fiorenzo Melcarne. All. Darraidou Vice All. Barone.

Sistemia Aci Castello: Frumuselu 9, Cottarelli, Zappoli 11, Smiriglia 4, Lucconi 25, Gradi 1, Zito (L), Battaglia 4, Di Franco, Maccarrone, Andriola, Vintaloro. All. Kantor.