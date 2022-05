Non riesce a fare suo il favore del campo e ci vorrà una terza gara, lontano da casa, per capire chi andrà in serie A2. Serie alla pari fra Aci Castello e Grottazzolina in finalissima di A3 per salire in A2.

La formazione di Catania, dopo aver vinto gara 1 fuori casa, non ha fatto il bis e Grottazzolina si è imposta 3-1. Servirà quindi la bella, fissata per giovedì 26 alle 20.30.