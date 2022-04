Volley A3 playoff, Aci Castello pronta per la semifinale: sfida con Macerata

Si chiama Macerata il prossimo ostacolo. La corsa verso la finalissima e quindi la promozione in A2 per Aci Castello passa appunto da Macerata, avversaria in semifinale sempre al meglio delle tre gare. La formazione siciliana ha ottenuto il pass per questa nuova fase grazie a due grandi prestazioni con Modica.

Gara 2 è stata una battaglia vinta dalla Sistemia Saturnia per 2-3: avanti di due set, Modica ha riaperto i conti fino al tie break, che ha visto poi il trionfo di Aci Castello.

Prima gara in casa domani, 1 maggio, alle 18.