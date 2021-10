 Aci Castello Volley si fa rimontare da Tuscania e perde al tie break

Con un solo punto conquistato l’Aci Castello è ancora ai piani alti della classifica e condivide la postazione da sette punti Casarano e Aurispa. La formazione di Catania perde 3-2 (20-25, 17-25, 25-18, 27-25, 15-11) a casa di Tuscania, dopo essere stata avanti 2-0.

“Abbiamo giocato bene – ha detto a caldo coach Kantor – ma anche molto male. Non siamo stati cinici, non ci siamo assunti la responsabilità di vincerla. Bisogna stare sempre sul pezzo, non basta esprimersi ad alti livelli nei primi due parziali. Non ci sta il terzo set giocato male in ricezione, non ci sta non essere stati cattivi. Non dovevamo farli rialzare. Nel quarto, poi, bisogna sapere vincere, non siamo stati in grado di farlo, avanti 21-17 e con il match ball sul 25-24. La squadra mostra crescita costante. Torniamo a Catania con un punto dal sapore amaro, perché ne abbiamo persi due. In ogni caso il campionato e lungo e la squadra da buoni segnali di buon gioco e di crescita mese dopo mese”.