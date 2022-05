Volley A3 playoff, Aci Castello si arrende a Grottazzolina: niente promozione

L’illusione dura solo un set, il primo, giocato in modo magistrale dalla Sistemia Saturnia. La Videx Grottazzolina getta, però, il cuore oltre ogni ostacolo e riesce a rimontare la situazione, centrando la promozione in Serie A2. La sconfitta per 3-1 non mina lo straordinario campionato dei castellesi, capaci di chiudere la stagione regolare in seconda posizione e di arrivare sino all’ultima gara per giocarsi le concrete chance di conquistare la Seconda Serie del volley.

Stagione da applausi per la squadra di Waldo Kantor che ha riacceso l’entusiasmo e la passione per la pallavolo (come non ricordare i 3mila di sabato scorso al PalaCatania), centrando quello che era uno degli obiettivi prefissati a inizio stagione. Un motivo di vanto per la società del presidente Luigi Pulvirenti che non si è mai fermata e non si è mai risparmiata. Lavoro questo che alla fine ha pagato. Lavoro che alla fine ha prodotto un campionato da copertina. Lavoro che rappresenta un base solida per il futuro.