Volley A3, Aci Castello si riscatta con Ottaviano e vince. Il coach: “Non è facile con nessuno”

“Non è facile vincere con nessuno. Non ci sono partite che si vincono sulla carta”. Sentenzia così Waldo Kantor, il coach della Sistemia Saturnia Aci Castello, vittoriosa 3-0 a casa di Falù Ottaviano. “Il calo nel secondo set ci può stare, ma siamo stati bravissimi a non concedere spazi ai nostri avversari. Noi dobbiamo lavorare per ridurli al minimo. Contento per l’ultimo punto di Di Franco, a conferma della rosa lunga” ha chiuso.

La squadra di casa scende in campo con il sestetto base. Nell’Ottaviano manca l’ex Volley Catania, Pizzichini, mentre sono regolarmente in campo il regista saccense Calogero Tulone (ex Universal, Catania e Modica) e lo schiacciatore Francesco Sideri. Lucconi e Zappoli partono a mille. Braccia calde, pronti a regalare

E’ parità in avvio (6-6), poi Aci Castello si porta sul 10-7 e da quel momento non si fa più riacciuffare (25-18). Nel secondo set per Aci Castello c’è un passaggio a vuoto e ne approfitta Falù Ottaviano che sta in scia (18-17). Il finale è tirato: 25-23.

Kantor lancia dal primo punto del terzo set Marco Di Franco, lo schiacciatore 2002 scuola Roomy, al posto di Cesare Gradi. Aci Castello fa girare bene la palla e la mette a terra, difficoltà per Ottaviano che non sa reagire (25-17).