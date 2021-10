Saturnia Aci Castello, bella vittoria su Galatina davanti a mille tifosi

Un bel 3-0 (25-17, 25-22, 25-17) e una vittoria importante. E’ questo il resoconto della prima sfida in A3 di Aci Castello, tre punti fatti contro Galatina fra le mura di casa.

“Sono soddisfatto della prova della squadra – ha affermato Waldo Kantor a fine partita - è stata sempre sul pezzo, appena ha rotto gli indugi. Solo nel secondo set abbiamo accusato un calo, ma siamo stati bravi a chiudere i conti. In difesa e in attacco siamo stati bravi a non concedere nulla. Nel complesso abbiamo una giocata una pallavolo ordinata e pulita. Possiamo solo migliorare con l’entusiasmo che ci lascia questa partita”.