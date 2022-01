Volley A3, Aci Castello batte anche Marcianise e acciuffa il secondo posto

Squadra in casa

Squadra in casa Aci Castello

Quarto sigillo in fila, 30 punti totali che corrispondono al secondo posto assoluto nel girone Blu della serie A3, in coabitazione con Aversa e distante solo due lunghezze dalla capolista Aurispa Libellula. Continua la striscia di meraviglie per la Sistema Aci Castello: nella seconda giornata di campionato arriva la vittoria 3-1 (25-20, 19-25, 25-13, 25-21) contro Marcianise.

Parte bene la Sistemia (3-0), Marcianise accorcia e sorpassa (9-11), è punto a punto (13-12). Poi i padroni di casa non sbagliano più e siglano il 25-20. Marcianise guida 3-10 nel secondo set, Aci Castello rincorre e accorcia fino al 18-21, ma l’inerzia è degli ospiti 19-25.

Coach Kantor fa qualche aggiustamento che alla lunga paga (19-12) e la Sistemia si riporta in vantaggio 25-13 con un grande parziale. Nel quarto set si procede ancora punto a punto, poi Aci Castello mette la freccia per il 22-19 e vince.

Sistemia Acicastello: Frumuselu 10, Cottarelli 2, Zappoli 9, Smiriglia 13, Lucconi 34, Gradi 1, Zito (L), Battaglia 2, Di Franco 4, Maccarrone, ne: Andriola, Vintaloro. All. Kantor.

Dist&Log Marcianise: Libraro A., Montò 12, Libraro E. 17, Cucino 5, Vetrano 11, Vacchiano (L), Faenza 1, Siciliano 10, Bizzarro. All. Racaniello.