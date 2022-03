Volley A3, Aci Castello sogna ai piani altissimi della classifica

Un sogno bellissimo. La Sistema Saturnia Aci Castello, dopo i tre punti conquistati con Marigliano, è terza in classifica nel campionato di serie A3 girone Blu. la formazione di coach Kantor è esattamente pari punti, 41, con Aurispa Libellula e davanti c'è Aversa che però di punti ne ha collezionati 42. Quindi è tutto aperto e in discussione.

Con Marigliano la formazione siciliana ha vinto molto agevolmente con i parziali finiti a 15, 17 e 11 punti.

"Abbiamo parlato durante la settimana, per avere il giusto approccio alla partita, - ha detto coach Kantor - sapevamo che ci saremmo trovati davanti una squadra come Marigliano che, se non ti presenti nella forma migliore, ne approfitta. Abbiamo giocato bene e tenuto il campo con autorità". E aggiunge: "Faccio l'appello a tutti i tifosi, per venire a sostenere la squadra e vedere un bello spettacolo", la formazione giocherà infatti il recupero con Marigliano.

Sistemia Saturnia: Frumuselu 7, Cottarelli 3, Zappoli 15, Smiriglia 3, Lucconi 15, Gradi 3, Zito (L1), Di Franco 3, Andriola 2, Maccarone, ne: Battaglia, Vintaloro. All. Kantor.

Marigliano: Nappi 2, Rumiano 4, Cantarella 0, Esposito 9, Ciollaro 7, Citro 2, Bongiorno 1, Bianco 2, Conforti (L1), Mautone 0, Barone (L2). All. Cirillo.