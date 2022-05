Volley A3 playoff, che rimonta per Aci Castello con Macerata: vinta gara 1

Squadra in casa

“Per prima cosa vorrei ringraziare il pubblico del Palacatania, che ha dato una spinta in più alla nostra squadra. Siamo riusciti a rimettere in piedi una partita grazie al nostro carattere e la nostra qualità tecnica. Aver vinto gara 1 ci dà fiducia, - ha commentato con emozione il presidente Luigi Pulvirenti - ma dobbiamo rispettare la potenza dell’avversario che sicuramente vorrà riaprire la serie. Noi di contro, abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque e scenderemo in campo con la consapevolezza del risultato di stasera. Rivedere oggi tante bandiere della Saturnia e della pallavolo catanese mi ha emozionato".

La formazione di coach Kantor è stata brava a riaprire una partita che sembrava ormai chiusa. Dallo 0-2 la squadra ha ribaltato la situazione vincendo poi 15-10.

Sistemia Aci Castello – Med Store Tunit Macerata 3-2 (22-25, 21-25, 29-27, 25-21, 15-10)

Sistemia Aci Castello: Cottarelli 5, Zappoli Guarienti 18, Smiriglia 14, Lucconi 31, Gradi 16, Frumuselu 7, Maccarrone (L), Zito (L), Battaglia 1. N.E. Andriola, Di Franco, Vintaloro. All. Kantor.

Med Store Tunit Macerata: Longo 3, Margutti 2, Robbiati 8, Giannotti 25, Lazzaretto 21, Sanfilippo 14, Ravellino (L), Scita 0, Scrollavezza 1, Gabbanelli (L), Ferri 3. N.E. Paolucci. All. Domizioli.