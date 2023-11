Regional Day 2023, ad Aci Catena le 22 migliori pallavoliste siciliane Under 14

È andata in scena ieri ad Aci Catena la prima fase del Regional Day femminile edizione 2023. L’attività, che si è svolta sotto gli occhi attenti di Direttore Tecnico delle Nazionali Giovanili, Pasquale D'Aniello Tecnico Federale, Giovanni Galesso Collaboratore Tecnico Federale e di coach Piero Maccarone, ha visto 22 fra i migliori prospetti siciliani classe 2008/2010 mettersi in mostra in quello che è uno degli appuntamenti di selezione più prestigioso in assoluto.

A fare da sfondo a questo momento così importante per la carriera di ragazze giovanissime è stata la palestra dell’Istituto Comprensivo “F. Guglielmino” presso Via Scale Sant’Antonio. Si replicherà a febbraio 2024 in occasione della tappa del Club Italia del Sud che verrà ospitata dal Comitato Regionale siciliano.

Questi sono i nomi delle giocatrici prese in considerazione per il Regional Day: Costanza Arangio (Cegap Palermo), Manuela Camonita (Alus Mascalucia), Laura Carpinato (Volley Valley), Eva Caruso (WeKondor Catania), Alisea Cavallaro (Volley Valley), Eleonora Chimenti (Volley Valley), Elena Di Maria (Volley Palermo), Sara Di Pasquale (Non Solo Vela Trapani), Chiara Lo Dico (Volley Palermo), Ginevra Monacò (Polisportiva Actor Alcamo), Ginevra Neri (WeKondor Catania), Serena Piazza (Marsala Volley), Desirè Raffa (Unime Messina), Rosalia Rispoli (Nino Romano Messina), Noemi Romano (Volley Palermo), Annamaria Romeo (WeKondor Catania), Sofia Schilirò (WeKondor Catania), Diletta Spallino (Non Solo Vela Trapani), Federica Tellini (WeKondor Catania), Angela Triolo (Libertas Partanna), Martina Vaiana (WeKondor Catania).