Volley A3, Farmitalia via alla stagione. Kantor: "Arrivare in alto? Non solo, vogliamo la promozione"

Animi pieni di entusiasmo. E' iniziata così la stagione 22/23 della Farmitalia Saturnia pronta per una nuova esperienza di serie A3 che sia di vertice. "Gli animi di tutti i giocatori sono colmi di entusiasmo. Ho avuto modo di parlare con loro singolarmente, - dice coach Waldo Kantor - e si sono dimostrati tutti contenti di questa avventura catanese. Vorrei dire fin da subito che non è più il momento di parlare di quanto fatto l'anno scorso, ma adesso bisogna focalizzarsi sul nuovo anno. Ci sono i presupposti dati da una squadra di livello, con giocatori che singolarmente hanno un valore molto alto. Il ritiro di questi giorni permetterà al gryppo di raccontarsi e a me sarà utile per inquadrarli più fa vicino e conoscerli".

Nella passata stagione la squadra ha sfiorato la promozione perdendo in finalissima. Ora però si pensa al presente e al futuro e l'obiettivo è uno: promozione. "Non possiamo nasconderci dicendo di volere arrivare il più in alto possibile, - prosegue il tecnico - vogliamo invece prenderci la responsabilità delle parole e agire di conseguenza. Possiamo farlo e abbiamo la testa in quella direzione e questo già significa partire con il piede giusto sapendo che andremo a fare un campionato come una delle teste di serie".

Il campionato della formazione catanese inizierà in trasferta a Modica il prossimo 9 ottobre (girone Blu di serie A3), in casa il debutto sarà contro la neopromossa Roma. Il coach ha le idee chiare: "Squadra più forte, più temibile o che mi incuriosisce di più? Nessuna. Nessuna in particolare, perché sono tantissime e tutte allestite in maniera molto forte, con giocatori di altissimo livello e con tante esperienza. Credo che tutte siano in grado di fare bene e dovremo essere noi a giocare, contro ognuna di loro, la nostra miglior pallavolo, solo così metteremo in campo il campionato che desideriamo".